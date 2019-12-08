Температура в Москве в период с 9 по 15 декабря может быть на 5-6 градусов выше нормы. Воздух прогреется до 2–4 градусов тепла по Цельсию 9 декабря. 0–2 градуса выше нуля столбик термометра покажет 11 декабря, рассказал и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, сейчас климатические условия «отстают» почти на месяц. Аномальные температуры сохранятся и на остальных территориях РФ,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Гидрометцентр РФ рассчитал, насколько вероятны осадки в новогоднюю ночь в Москве. Синоптики установили, что шансы на дождь, снег или их отсутствие примерно равны.
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