https://static.news.ru/photo/ac71c530-19aa-11ea-bf89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Температура в Москве в период с 9 по 15 декабря может быть на 5-6 градусов выше нормы. Воздух прогреется до 2–4 градусов тепла по Цельсию 9 декабря. 0–2 градуса выше нуля столбик термометра покажет 11 декабря, рассказал и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, сейчас климатические условия «отстают» почти на месяц. Аномальные температуры сохранятся и на остальных территориях РФ, пишет ТАСС. Это объясняется редким явлением — переносом воздушных масс из Атлантики в Красноярский край и Якутию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Гидрометцентр РФ рассчитал, насколько вероятны осадки в новогоднюю ночь в Москве. Синоптики установили, что шансы на дождь, снег или их отсутствие примерно равны.