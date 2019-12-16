https://static.news.ru/photo/c2d0889a-2088-11ea-ba97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Синоптики обещают во вторник, 17 декабря, тёплую и облачную погоду в столице. Температура воздуха достигнет 3 градусов тепла, по области от 1 до 4 выше нуля.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Давление составит 748 мм рт. ст, сообщает портал «Метеоновости». Влажность воздуха составит 80%.

В столице по-прежнему будет влажно, пасмурно, температура будет выше климатических значений на пять градусов. Несмотря на то, что такие некомфортные метеоусловия сохраняются достаточно долго, метеочувствительные люди так и не могут к ним приспособиться. Для них это проявляется в недомогании, вегетативных и психоэмоциональных нарушениях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что москвичам не стоит ждать снега в городе раньше 23 декабря. Об этом сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.