Аномальная температура продержится всю следующую неделю в Москве

https://static.news.ru/photo/7eb90422-5334-11eb-8ae6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В ближайшую неделю в Москве будут держаться сильные морозы, считают эксперты метеорологического центра «Фобос». Температура воздуха опустится до минус двадцати градусов. Такая погода продержится до конца недели.

Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется настоящей русской зимой, которой не было как минимум последние два-три года. В ночь на понедельник воздух в регионе остынет до минус 17–22, в дневные часы уже не выше минус 10–15. Не обойдётся без незначительного локального снега, — приводит РИА Новости слова ведущего сотрудника Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Ожидается, что к следующим выходным в городе выпадет основательное количество осадков. К концу недели снежный покров в городе вырастет до 30 сантиметров, считают метеорологи.

Схожие погодные условия, по его словам, ожидаются во вторник и среду. Температура в столице будет держаться в районе 15–20 градусов мороза. В отдельных регионах центральной части России может похолодать до минус 30.

В четверг и пятницу снегопады должные немного смягчить морозы, но в выходные снова похолодает, прогнозирует специалист. Ночью температура может опускаться до минус 25 градусов, днём — до минус 18. Это почти на 10 градусов ниже климатической нормы, подчеркнул Тишковец.

Ранее NEWS.ru сообщал, что столицу Испании буквально парализовало из-за сильнейшего снегопада: дороги в городе оказались засыпаны, остановлено железнодорожное сообщение, мадридский аэропорт переносит и отменяет рейсы. Синоптики ожидают, что снегопад и аномальные для Мадрида морозы не прекратятся до понедельника. Полиция в городе разгоняет горожан, массово играющих в снежки в нарушение мер профилактики коронавируса.

В Японии также зафиксирован аномальный уровень осадков. Из-за обильных снегопадов уже погиб один человек, ещё 78 получили травмы. В большинстве случаев люди получают травмы из-за падения снега и наста с крыш домов, а также из-за инцидентов при уборке снега. Отдельные префектуры обратились за помощью к силам самообороны страны. В префектуре Ниигата рассчитывают на помощь военных для очистки от снега крыш зданий, и в первую очередь — домов престарелых. Власти региона опасаются, что крыши некоторых сооружений могут не выдержать такого количества снега.