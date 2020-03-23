https://static.news.ru/photo/a2165f08-6cc8-11ea-b6ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянам рассказали о приходе необычного циклона. Он принесёт с собой сильнейшее охлаждение воздуха, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Его еще называют блокирующим. Если бы такой антициклон длительное время стоял зимой, были бы очень сильные морозы: минус 28–30 градусов. А вот если бы он летом (в июле) пришёл, то жара в Москве перевалила бы за 30-градусную отметку, — пояснил в интервью «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, циклон будет довольно стабильным. Его наступление будет сопровождаться значительными перепадами температуры. В течение предстоящих двух недель по ночам будет минус 5–10 градусов, а вот дневная температура будет постепенно повышаться.

Солнечные лучи уже интенсивные, а небо в антициклоне малооблачное. Поэтому начнётся хороший прогрев воздуха. Во вторник будет уже +5, в среду — +7-8 градусов, а в пятницу днём воздух вполне может прогреться и до +13–15 градусов, — заключил Вильфанд.

Как писал NEWS.ru ранее, перепады артериального давления при резкой смене погоды можно нивелировать, соблюдая простейшие рекомендации. Об этом напомнил заслуженный врач России, член-корреспондент Российской академии наук Евгений Лильин.