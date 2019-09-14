https://static.news.ru/photo/178faf4e-d6d0-11e9-a6b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Тёплая погода вернётся в Москву, скорее всего, в последние пять дней сентября, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, летнего зноя ждать не стоит.

В дневные часы температура будет колебаться в пределах плюс 14–19 градусов. Это будет на два–три градуса выше климатической нормы, — цитирует метеоролога РБК .

По прогнозам, 14 сентября текущего года облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди ждут жителей столицы и Подмосковья.

Столбики термометров покажут до 15–17 градусов тепла, а подмосковных — 13–18 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с с порывами до 15 м/с.

Ранее News.ru писал, что огромный циклон-«паук» атаковал Санкт-Петербург и продолжил медленное движение в сторону Центральной России и Москвы. Холодный фронт добрался до столицы в ночь на 14 сентября.