Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Центральную Россию

https://static.news.ru/photo/a027df42-ca9a-11eb-91fc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потепление в Центральном федеральном округе начнётся с воскресенья, 13 июня. О сроках возвращения тепла рассказали РИА Новости в Гидрометцентре.

По словам синоптиков, в начале следующей недели температура воздуха повысится на один-два градуса и снизится количество осадков.

Начиная с воскресенья, инициатива перейдёт к циклону, который будет севернее Москвы перемещаться, а мы окажемся на его южной периферии, здесь изменится направление ветра, будет более тёплый, относительно более сухой воздух, — рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Дневные температуры составят 20–25 градусов, ночные — 10–15. Дни будут солнечными, добавила она.

Впрочем, по словам специалиста, жара пока не ожидается. Более того, возможно похолодание, поскольку появится холодный фронт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в некоторых российских регионах, несмотря на наступление лета, возможны заморозки. Ниже нуля температура может опуститься в Архангельской и Иркутской областях, а также в Хакасии и Тыве.