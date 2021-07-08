Синоптики назвали сроки окончания аномальной жары в Москве

Метеорологи назвали возможные сроки окончания аномально жаркой погоды в столице. Жара сохранится в Москве по меньшей мере до 13 июля. Среднесуточная температура будет выше климатической нормы на семь и более градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.

В столичном регионе сохраняется антициклональная погода. До окончания выходных вероятность осадков мала, жара усилится, — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, самыми жаркими будут дни с 10 по 12 июля. Столбики термометров могут подняться до +34 градусов.

В связи с жарой на некоторых станциях московского метро и МЦК начали раздавать пассажирам воду. Городские службы увеличили 8 июля аэрацию воздуха до пяти раз в день.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что пролив дорог в мегаполисе будет проводиться каждые три часа. Это необходимо для охлаждения дорожного покрытия, которое в жару сильнее подвержено деформации, сообщает РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что жаркая погода ожидается не только в центре и на северо-западе европейской части России, но и в Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке.