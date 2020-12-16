Синоптик заявил о сокращении зимы в России

https://static.news.ru/photo/63006d16-4023-11eb-8cd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Зима в России может стать гораздо короче, чем обычно, а весна — продолжительнее. Это связано с глобальным потеплением, считает глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в отдельных регионах зима может стать короче на десять и более дней. К тому же на территории страны увеличивается длительность теплового периода, приводит слова специалиста РБК.

Уменьшается количество дней со среднесуточной температурой ниже нулевой отметки, — заявил Вильфанд.

Такой температурный сдвиг главный метеоролог страны связывает с «невероятным потеплением», которого раньше не было. Только за последние 30 лет температура воздуха в январе в среднем поднялась на два градуса.

Что касается погоды, то уже сегодня, 17 декабря, в центр страны придут оттепели, холод сменится аномальным теплом. Столбики термометров поднимутся на 2–4 градуса выше нормы. Интенсивность снегопадов увеличится уже на этой неделе, температурный фон сменится на более мягкий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что солнечная и бесснежная погода покинула Центральный регион России, уступив циклону, который полностью изменит пейзаж за окном, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, почти две недели в регионе царила рекордно солнечная «марсианская» погода, однако все уже с нетерпением ждут снега.