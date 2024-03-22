Синоптик рассказал, почему прогнозы погоды в России страдают неточностью Синоптик Тишковец: в РФ есть территории, не охваченные метеостанциями

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полярная метеостанция, Россия

В России недостаточно метеорологических станций, их сеть не удовлетворяет требованиям, что может влиять на количество ошибок в прогнозах. Об этом NEWS.ru рассказал ведущий специалист Центра «Фобос» Евгений Тишковец. По словам синоптика, неточности приводят к искажениям данных о погоде.

Метеорологическая сеть в России не удовлетворяет требованиям. Одна станция должна быть на 25 квадратных километров. У нас есть пустующие места, где могут возникать какие-то опасные явления — торнадо или циклон, а у нас этих данных нет, —констатировал Тишковец.

По его словам, это значит, что когда синоптики будут вводить данные в модель построения сценария атмосферных изменений, они могут «допустить ошибку, которая при вычислениях будет разрастаться и приведет к ошибке прогноза».

Ранее Евгений Тишковец заявил, что расхождения прогнозов погоды у метеорологических сервисов в интернете объясняется разницей между источниками данных. По его словам, специализированные сайты и приложения по-разному абсорбируют информацию из отечественных и зарубежных источников.