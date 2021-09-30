Синоптик спрогнозировала температуру в Москве грядущей зимой
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
13:34, 30 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Температура в столице будет близка к климатической норме все три месяца предстоящей зимы. В декабре среднесуточные значения составят −6,1 градуса, в январе — −9,3, а в феврале — примерно −7,7 градуса. Об этом в интервью «Москве 24» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
В декабре предполагается, что будет норма на отрицательном фоне, то есть месяц будет чуть холоднее, чем то, что мы наблюдали предыдущие четыре—пять лет. Будем рассчитывать, что в декабре без снега мы не останемся, — предположила Позднякова.
Она добавила, что в грядущие выходные, 2 и 3 октября, в столице ожидается достаточно тёплая погода: примерно 11–13 градусов тепла, солнце и слабый ветер. Ночью температура воздуха в Москве опустится до +5... +6 градусов, «атмосферное давление будет довольно высокое, порядка 763–764 миллиметров», добавила Позднякова.
Ранее сотрудник Greenpeace предупредил россиян о непредсказуемых погодных аномалиях этой зимой. По его словам, это может быть связано с потеплением в Арктике.