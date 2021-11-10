Россиянам предсказали снежную зиму

Ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк заявила, что предстоящая зима в России может пойти по «мягкому сценарию». Она уточнила, что выпадет много снега, сообщает ТАСС.
Последние расчёты говорят о том, что зима может стать не такой холодной, как прогнозировалось полтора месяца назад, — сказала специалист.
Ранее главный специалист «Фобоса» Евгений Тишковец сообщал, что синоптики скорректировали прогноз погоды на зиму в пользу более тёплого сценария. При этом он призвал не полагаться на народные приметы по поводу грядущей зимы. Синоптики сравнили приметы с климатической статистикой, и оказалось, что 90% «народной мудрости» не работает.