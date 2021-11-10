Россиянам предсказали снежную зиму

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Заводской суд Кемерово завершил оглашение приговора в рамках первого уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», где погибли десятки человек, в том числе дети. Фигуранты получили от 5 до 14 лет тюрьмы. Четверых осуждённых, включая пожарных Андрея Бурсина и Сергея Генина, заключили под стражу в зале суда, передаёт ТАСС.

Нами рассмотрено уголовное дело. Текст приговора насчитывает более одной тысячи листов. Суд попытался рассмотреть уголовное дело в наиболее кратчайшие сроки, — сказал судья. Следствие пришло к выводу, что преступление стало...