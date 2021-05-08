Синоптик сообщил о резком потеплении в Москве после майских праздников

https://static.news.ru/photo/11e9e7c2-b0ad-11eb-9c12-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Температура воздуха в столице на следующей неделе поднимется до 24 градусов тепла. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, потепление начнётся сразу после майских праздников. Так, в понедельник, 10 мая, температура воздуха станет расти и достигнет +20 градусов.

Как отметил Вильфанд, с первого в мае рабочего дня наступит летняя погода, которая совсем не будет располагать к работе.

Если в ночь на вторник и среду температура будет ещё ниже 10 градусов тепла, то в ночь на четверг, пятницу и субботу будет уже 11–16 градусов тепла, — сказал он.

На следующей неделе температура днём в Москве составит от 22 до 24 градусов тепла, а в Подмосковье – до +26 градусов.

Как рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, вполне возможно, что жители столицы сейчас провожают последние холодные дни в текущем месяце.