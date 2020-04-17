Синоптик сообщил, что потепления в Москве в ближайшие дни не будет

https://static.news.ru/photo/c7728ff8-8071-11ea-9be0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В течение ближайших нескольких дней погода на территории Москвы не изменится, потепления ждать не приходится. Об этом 17 апреля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что погодные условия в столице будут совершенно однородными. Они сохранятся и в начале следующей недели. Преобладающей температурой воздуха днём будет от пяти до восьми градусов тепла.

Как заявил Вильфанд, такие погодные условия по своим показателям находятся на уровне или немногим ниже нормы.

Весна как весна. Иногда на один-два градуса ниже нормы, но это чепуха, — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра.

Как ранее писал NEWS.ru, Вильфанд сообщил, что несколько регионов России ждёт превышение климатической нормы на 12–16 градусов. Он отметил, что для этих регионов — это необычное явление.