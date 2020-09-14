Синоптик сообщил, что Москва окажется в «пузыре» полярного холода

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За последние 24 часа в российской столице коронавирус диагностировали ещё у 730 человек. Общее число выявленных в городе случаев достигло 272 523.

Об этом сообщает оперштаб по противодействию заболеванию. По его данным, также за сутки в Москве скончались 13 пациентов с диагностированным COVID-19, общее число жертв среди москвичей на сегодняшний день составляет...