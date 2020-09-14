Синоптик сообщил, что Москва окажется в «пузыре» полярного холода

https://static.news.ru/photo/979b46be-f72f-11ea-8dc8-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
К концу недели Москва окажется в «пузыре» полярного холода. Жители столицы уже сейчас могут прощаться с метеорологическим летом, заявил 15 сентября ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, «пузырь» холода будет сопровождаться температурными показателями на 3–5 градусов ниже положенного для сентября.
Это связано с арктическим вторжением, которое придётся на пятницу, субботу и воскресенье. К кону сентября в столицу всё же может прийти «старое бабье лето», однако погода будет всё равно прохладная и не превысит днем отметку в 17 градусов тепла, — приводит слова Тишковца РБК.
Как ранее передавал NEWS.ru, последним тёплым днём для москвичей станет четверг, 17 сентября.
Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, 17 сентября ожидается потепление, воздух прогреется до 20 градусов. После этого москвичей ждёт снижение температуры.