Синоптик Шувалов заявил о резком потеплении на этой неделе в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ближайшее время в Москве продолжится постепенное потепление, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, столбики термометров днем поднимутся до +14 градусов. Лишь в пятницу, 29 марта, в столице прогнозируется небольшой дождь, добавил синоптик.

Температура воздуха в Москве постепенно продолжает расти. В ближайшие дни столбики термометров доберутся до 10-градусной отметки. Дни будут солнечные, без осадков. Небольшой дождь прогнозируется лишь в пятницу, 29 марта. При этом ночью еще сохраняются морозы, температура будет колебаться в пределах минус 2–4 градусов. К выходным произойдет смена воздушной массы. Мы окажемся в теплом секторе циклона, за счет которого температура воздуха достигнет 14 градусов тепла, — рассказал Шувалов.

Ранее Александр Шувалов спрогнозировал, что в этом году половодье пройдет в обычном режиме. По его словам, из-за большого количества снега была угроза экстремального подъема уровня воды в реках, но при нынешних условиях такой ситуации не ожидается.

Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что на европейской территории России наибольшую угрозу сейчас представляют только две реки — Ока на западе и Кама на востоке. По его прогнозам, вдоль русел этих рек сейчас лежит в полтора раза больше снега, чем обычно.