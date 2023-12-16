Синоптик Шувалов заявил, что после заморозков на юг России вернется тепло Синоптик Шувалов спрогнозировал сильное потепление после заморозков на юге РФ

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

После заморозков в южные регионы России вернется тепло, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он подчеркнул, что столбики термометров на следующей неделе будут показывать двузначные цифры, а вместе с потеплением на следующей неделе в эти регионы придут довольно обильные дожди.

В начале недели, поскольку поступление холода быстро перекрывается, сразу пойдет повышение температуры. В понедельник уже столбики термометров будут показывать двузначные цифры — около 10 градусов тепла, — сказал синоптик.

По словам Шувалова, повышение температуры с 18 по 24 декабря ожидается и в других районах России. Он спрогнозировал температуру воздуха около ноля градусов в Москве, Центральной России, Санкт-Петербурге, на Урале и в Поволжье.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 17 декабря в Москву придет сильное потепление. По его словам, температура воздуха в столице поднимется до ноля градусов. Однако рекордные сугробы не растают и сохранятся до Нового года, уточнил метеоролог.