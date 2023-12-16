Синоптик Шувалов спрогнозировал опасное погодное явление на Дальнем Востоке Синоптик Александр Шувалов: на Дальнем Востоке ожидается сильнейший снегопад

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Опасное погодное явление ожидается 18 декабря на Камчатке и Курильских островах, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в этих регионах ожидается сильнейший снегопад.

В самом Петропавловске-Камчатском и окрестностях может выпасть до 50 сантиметров снега. У нас в Москве выпало 10 миллиметров, и снежный покров подрос на шесть сантиметров, а там 50. Будут метели, кратковременное повышение температуры до ноля градусов, которое будет слабо заметно, — сказал синоптик.

Он добавил, что порывы ветра в этих регионах будут достигать 20–25 метров в секунду, а местами — 30–33 метров в секунду. Однако такая погода, по словам Шувалова, продержится только один день.

Циклон уже во вторник уйдет в Берингово море, температура воздуха на Камчатке и Курилах понизится до 10–15 градусов мороза, — сказал он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве, которое придет 17 декабря. По его словам, температура воздуха поднимется до 0 градусов. Однако рекордные по высоте сугробы в столице не растают и сохранятся до Нового года, подчеркнул метеоролог.