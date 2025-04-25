«Шансы нулевые»: синоптик раскрыл, какой погоды ждать в начале мая Синоптик Тишковец предупредил жителей Центральной России о дождях 1 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей Центральной России ожидает пасмурная, дождливая и холодная погода в начале следующего месяца, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, которые приводит РИА Новости, это обусловлено североатлантическим циклоном, который придет в регион 1 мая. Тишковец подчеркнул, что шансы на теплый старт месяца отсутствуют.

Шансы на теплый старт мая — нулевые. Предварительные прогнозы показывают, что 1 мая в Центральную Россию нагрянет североатлантический циклон с характерной пасмурной, дождливой и холодной погодой: ночью плюс 2 — плюс 7, днем плюс 8 — плюс 13, — рассказал синоптик.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская посоветовала следить за режимом сна и прогнозом погоды, чтобы облегчить плохое самочувствие при метеочувствительности. По ее словам, одними из симптомов такого состояния могут быть ощущение давления в голове, тупая или пульсирующая головная боль, раздражение от звуков, светобоязнь и тошнота.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о повышенной пожарной опасности в летний период. По его словам, это особенно коснется северных регионов, азиатской и европейской частей страны.