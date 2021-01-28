Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

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В пятницу, 29 января, в Москве ожидается мокрый снег, гололедица, облачно и до плюс 1 градуса.

По данным Гидрометцентра России, днём температура воздуха в столице составит от минус 1 до плюс 1 градуса. В ночь на субботу она, предположительно, опустится до минус 5 градусов.

Будет дуть юго-восточный ветер. Его скорость составит от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу днём от минус 3 до плюс 3, ночью — до 8 градусов мороза.

Ранее NEWS.ru писал о том, что жители Москвы могут рассчитывать на мягкую и снежную зиму с комфортными морозами — до минус 6 градусов днём — в феврале. Как рассказал журналистам ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что в столице и центральной части РФ среднемесячные температуры воздуха превысят на 1–1,5 градуса многолетнюю климатическую норму.