Синоптик рассказала, вернутся ли заморозки в Московский регион в феврале

Жителям Московского региона 11 февраля стоит ждать плюсовых температур в дневные часы, 12 февраля прогнозируется небольшое похолодание: −1, −3 градуса Цельсия, однако возвращения типичных зимних заморозков до конца месяца не прогнозируется, рассказала NEWS.ru ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

12 февраля мы в течении суток будем наблюдать отрицательную температуру в −1, −3 градуса. Можно ли это считать похолоданием? Я считаю, что это мелкие колебания температуры. Возвращение к температуре слабоположительной, около 0 градусов у нас произойдёт в воскресенье и будет удерживаться почти всю следующую неделю«. Расчёты показывают, что где то 19-го, 20-го числа преобладающая температура вновь может быть отрицательная. Но похолоданием таким уж это назвать нельзя. И то, что нас ожидает в конце февраля — это температура, близкая к климатической норме, — подчеркнула Позднякова.

Накануне эксперт отметила, что 14 февраля, в День святого Валентина, температура воздуха в Москве и области будет существенно выше климатической нормы. По её словам, аномалия на четыре-пять градусов в положительную сторону станет превосходным подарком для празднующих этот день влюблённых.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что оттепель в Москве простоит до конца недели, но будет сопровождаться каждодневными осадками и гололедицей. Именно её он назвал главной опасностью, в связи с чем посоветовал не спешить на улице. Увеличения высоты снежного покрова не ожидается, его будет «прибивать» мокрый снег.