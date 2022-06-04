Синоптик рассказала, вернутся ли в Москву проливные дожди Синоптик Позднякова предрекла москвичам более холодные ночи, но без проливных дождей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила NEWS.ru, что 4 июня жителей Московского региона ожидает погода «без существенных осадков, ночи станут прохладнее — в столице 10-12 по Цельсию — днём воздух прогреется до 19-21 тепла». Эксперт подчеркнула, что пятничные проливные дожди в мегаполис уже не вернутся.

В субботу, 4 июня, в Московском регионе без существенных осадков, ночи станут прохладнее — в столице 10-12 по Цельсию — днём воздух прогреется до 19-21 тепла. В воскресенье, во второй половине дня, тоже может пройти кратковременный дождь, но не грозы, с меньшим количеством осадков. Начиная со следующей недели погоду начнёт определять антициклон: без осадков, днём довольно солнечно, ночи будут ясными и довольно холоднее, чем сказано выше: в Москве 10-12, в Подмосковье 7-12 тепла, днём 19-21. В последующие дни температура повысится где-то до 24-х, вполне летняя погода, — добавила Позднякова.

В пятницу, 4 июня, станцию «Рижская» метрополитена Москвы затопило из-за обрушившегося на мегаполис ливня. Из стока, оборудованного в холле, начала выходить вода, полностью залившая пол. Станция была недавно открыта после ремонта. В настоящее время «Рижская» работает в штатном режиме, авария устранена.

Ранее москвичей предупредили о грозе и резких порывах ветра до 17 метров в секунду. По мнению синоптиков, ненастная погода ожидается в столице как минимум до 15:00 мск.