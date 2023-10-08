Синоптик рассказала о резком потеплении в Москве на следующей неделе Синоптик Шувалов: в Москве с середины следующей недели потеплеет до плюс 15

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Волна холода в Москве закончится, и с середины следующей недели в столице потеплеет до плюс 15 градусов, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, осадки прекратятся с 11 октября.

Начиная с выходных и до середины следующей недели москвичи будут прятаться и ежиться от холода. В понедельник и вторник прогнозируются дожди, в среду, 11 октября, они прекратятся. Ночные температуры — около нуля градусов, в дневные часы столбики термометров поднимутся максимум до 7 градусов тепла. Ветер будет северо-западный, порывистый. Перелом в погоде произойдет в четверг, в Москве и Подмосковье температура может увеличиться до 10–15 градусов тепла. Это можно назвать некой компенсацией за утраченное тепло, — рассказал Шувалов.

Ранее стало известно, что на территории Южно-Сахалинского городского округа введен режим ЧС из-за тайфуна. Мэр областного центра Сергей Надсадин рассказал, что в городе оказались подтопленными более 20 домов.

До этого наводнение произошло в Приморском крае. В районе Уссурийска прорвало дамбу, которая была создана для сдерживания паводка. В результате ЧП в 17 муниципальных образованиях региона были затоплены 534 жилых дома, 1393 приусадебных участка, 40 участков автодорог. Жителей отдельных районов Уссурийска пришлось эвакуировать.