Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

В субботу, 26 марта, и в воскресенье, 27 марта, погода в Москве будет меняться, ожидаются похолодание и сильный ветер, рассказала в беседе с NEWS.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, 26 марта будет облачно с прояснениями, местами могут выпасть осадки, а ночью пройдёт небольшой дождь. За субботу прогнозируется от трёх до шести миллиметров осадков.

Температура воздуха в ночные часы останется ещё слабо отрицательной — минус 3 по области, в городе — ноль — плюс 2. Завтра дневная температура в столице — 7–9 градусов тепла, от плюс 4 до плюс 9 — по области, — сказала Позднякова.

Также с 26 марта в Москве начнёт усиливаться ветер, порывы возможны до 12–15 м/с. Наиболее неблагоприятной погода будет 27 марта. В этот день в столице ожидается снег.

Тот снег, который растает за сегодня-завтра, может пополниться. Может сформироваться временный снежный покров. Температура в ночные часы будет отрицательной — порядка минус 3 — минус 5 градусов. Дневная температура — около ноля, в Москве — не более плюс 2 градуса. В воскресный день будет очень ветрено, порывы ветра могут достигать ночью от 13 до 18 м/с, а днём — 17–22 м/с. Это уже на грани опасного явления погоды, — подытожила метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что установившаяся в Московской области погода соответствует последней неделе апреля. Он подчеркнул, что весна в этом году пришла очень рано.