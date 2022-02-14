Синоптик рассказал, стоит ли москвичам ждать ранней весны

39 сантиметров снега в Москве будут таять достаточно долго, поэтому несмотря на аномально теплую погоду в столице ждать ранней весны не стоит, заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. При этом он отметил, что высота снега в Москве действительно упала, пишет «Москва 24».

Как говорят климатологи, при таком количестве снега, как сейчас, ранней весны, как правило, не бывает. Высота снега упала, но это не значит, что он растаял. Просто утрамбовался за счет того, что днем плюсовая температура. Но 39 сантиметров снега будут таять долго, поэтому надеяться на раннюю весну пока нет оснований, — заявил Цыганков.

По его словам, при нормальной погоде весна приходит в столицу в начале февраля. При этом Цыганков допустил, что это может произойти и раньше, если в конце февраля-начале марта со стороны Атлантики в Москву придёт «бурное» тепло. Он также предсказал плюсовую температуру днём в столице на этой неделе.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода на территории Европейской России в конце рабочей недели опередит климатический ход на 50 дней. Теплее всего окажется в центре и на севере региона.