Синоптик рассказал, сколько продержится жара в России

Жаркая погода на территории европейской части России сохранится до конца текущей недели и может продолжиться на следующей. Об этом рассказал «Известиям» ведущий специалист Gismeteo Леонид Старков.

По его словам, причиной жары является мощный антициклон, который синоптики называют блокирующим. Он сдерживает перенос воздуха, поэтому высокая температура может сохраняться долгое время.

Метеоролог напомнил о лете 2010 года. Тогда, благодаря аналогичному циклону, жаркая погода сохранялась почти на протяжении двух месяцев.

Что касается нынешней ситуации, то мнения специалистов несколько расходятся, отметил собеседник издания.

Одни синоптики утверждают, что на следующей неделе температура спадёт до 25–28 градусов, другие — что произойдёт регенерация антициклона и продолжение его действия, — пояснил он.

Ранее сообщалось, что 23 июня в Москве воздух прогрелся до +34,7 градуса. Таким образом, температура в столице достигла абсолютного максимума для июня. В Центре погоды «Фобос» отметили, что 24 июня в Москве ожидается +34–36 градусов. Не исключается вероятность нового температурного рекорда.