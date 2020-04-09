Синоптик рассказал про изменчивость весенней погоды

https://static.news.ru/photo/07ac10ac-7ad8-11ea-bcef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, почему погода весной бывает изменчивой и разница дневных температуры в пределах двух-трёх дней достигает порой 8–10 градусов.

По его словам изменчивость зависит от не прогретого солнцем воздуха, так как его энергия тратится и на нагрев холодной земли. Кроме того, весной идёт и перестройка атмосферных процессов, сообщает РИА Новости.

Когда летом перемещаются воздушные массы, пусть даже холодные, солнце успевает их прогреть. Поэтому летом изменчивость температуры минимальна, зимой она больше, а весной ещё больше, — сказал Вильфанд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «игра температур» началась в Москве 6 апреля. Дни будут тёплыми, а ночи — морозными, рассказал Роман Вильфанд. Разница температур в светлое и тёмное время суток составит почти 20 градусов: днём воздух будет прогреваться до плюс 12, а ночью столбики термометров могут опуститься до пяти градусов ниже нуля.