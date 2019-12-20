https://static.news.ru/photo/bb5d030e-24b1-11ea-acf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Холодный воздух с Урала придёт в Москву накануне Нового года. Температура опустится немного ниже нуля по Цельсию (примерно −5 градусов), что соответствует многолетним наблюдениям, рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Он добавил, что в праздничную ночь может пойти снег.

Синоптик также дал прогноз на неделю с 23 декабря по 29 декабря. По его словам, в столицу движутся тёплые воздушные массы. Столбик термометра покажет от +3 до +7 градусов Цельсия, пишет RT.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 2019 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Причём не только для России, но и в Северном полушарии в целом. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он также напомнил, что 11 месяцев уже стали самыми тёплыми в истории столицы. Постоянные метеорологические наблюдения ведутся в России с 1879 года.