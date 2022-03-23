Синоптик рассказал об опережающей на 20 дней погоде

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что установившаяся в Московской области погода соответствует последней неделе апреля. Весна в этом году пришла очень рано, передаёт слова метеоролога ТАСС.

В течение недели, даже в течение 7–8 дней, когда температуры были выше нормы на 6–7 градусов. Сейчас температурный фон такой, каким он по климату должен быть в четвертой пятидневке апреля. Погода сейчас опережает на 20 дней, — рассказал Вильфанд.

Однако, отметил синоптик, говорить о какой-то точной дате приходы весны и постоянном тепле пока невозможно. Климатической нормы московская погода достигнет 27–28 марта. Однако, перед этим жителей средней полосы ждёт ещё похолодание.

Мы же в умеренных широтах — обязательно такие волнообразные процессы будут, и возвращение холодов. Мы с детства знаем, что это противостояние зимних процессов, летних. Поэтому будет ещё всё: и похолодание, и понижение, — добавил Роман Вильфанд.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что ночи в ближайшие дни станут значительно теплее, однако не исключается, что может снова выпасть снег. По её словам, даже если снег сойдёт, то это ещё не будет означать, что он снова не выпадет, поскольку весной погода достаточно неустойчивая.