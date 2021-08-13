Синоптик рассказал об изменении климата в Москве за последние 30 лет

За последние 30 лет климат как в Москве, так и по всей России изменился. Климатические характеристики, которыми пользуются сейчас метеорологи, устарели, и их необходимо обновить. Об этом радио Sputnik рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Мы, метеорологи, говорим, что до сегодняшнего момента мы пользовались «старым» климатом, то есть жили по данным с 1961 по 1991 год, а в этом году начнём использовать «новый» климат, — сказал он.

Метеоролог добавил, что общей картины по всей стране пока нет, но в качестве примера климатических изменений, произошедших за последние 30 лет, можно использовать Москву. Он отметил, что за указанный период август в столице стал теплее и дождливее. Если по старым нормам в этом месяце средняя температура составляла +16,4 градуса и было 10 дождливых дней, то по новым — в среднем температура поднялась до +17,6 градуса, а количество дней с осадками выросло до 15.

Ранее сообщалось, что август 2021 года станет самым влажным в Москве за последние пять лет. Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в 2016 году в августе выпало 167 миллиметров осадков, а в этом — уже 75 миллиметров только в первой половине месяца. В ночь на 12 августа в столице выпало 47% месячной нормы осадков.