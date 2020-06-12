Солнце со «скупой северной улыбкой»: синоптик — о погоде в Москве

https://static.news.ru/photo/2955ead2-ad3e-11ea-8c38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москву 14 июня вернётся солнечная погода со «скупой северной улыбкой», рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в этот же день в столице начнёт повышаться атмосферное давление. Оно достигнет показателей на 5–6 миллиметров ртутного столба выше нормы. Повышенное атмосферное давление будет наблюдаться и дальше в течение трёх дней.

Солнце в Москве, как сказал Вильфанд, не будет «радостно улыбающимся». Скорее оно одарит горожан и гостей столицы «скупой северной улыбкой».

Температура воздуха 14 июня — 20–22 градуса тепла, на следующий день — 23–25 градусов. А вот 16 числа стрелки термометров могут подняться от отметки в 26 градусов тепла и до 31, — приводит сообщение научного руководитель Гидрометцентра ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье до вечера 14 июня.

Такая ситуация сложилась из-за сильного порывистого ветра, который поднялся вечером в пятницу, 12 июня, а также грозы. На территории столицы и области зарегистрированы случаи ДТП, возможно, связанные с погодными условиями, а также падения деревьев, провисания и обрывы проводов.