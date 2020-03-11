https://static.news.ru/photo/9dfb7928-6352-11ea-af20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в воскресенье, 15 марта, в Москве возможен небольшой снегопад. По его словам, весенняя погода в конце недели ненадолго покинет столицу.

Так, в субботу, 14 марта, ожидается от нуля до пяти градусов тепла, а на следующий день — два градуса мороза — три градуса тепла, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что резкое понижение температуры ожидается в регионах центральной России к концу недели. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Она отметила, что 12 и 13 марта ожидается 4–9 градусов, а в ночь на 14 марта возможны слабые заморозки. Днём температура прогреется до 2–7 градусов.