Синоптик предупредил о пятидневном снегопаде в Москве

Циклоны «Мария» и «Надя» принесут в ближайшие пять дней в Москву снегопады, выпадет до 20 мм осадков, или почти половина месячной нормы. Об этом рассказал РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, добавив, что снегопад начнётся 28 января, когда Москва окажется под влиянием североатлантического циклона «Мария». К 31 января столица окажется в самом центре циклона «Надя». Оба они приведут к росту сугробов до полуметра, отметил синоптик.

За предстоящую пентаду прогнозируется до 20 миллиметров осадков, то есть почти половина месячной нормы. Тем не менее грядущие снегопады нельзя назвать сильными или экстремальными. Несмотря на сложные метеоусловия, в предстоящие выходные погода будет идеальная для прогулок и занятий зимними видами спорта: температурный фон ожидается довольно мягким — на 5-6 градусов выше положенной нормы, — сообщил он.

Он добавил, что погода в Москве будет напоминать климат таких скандинавских столиц, как Стокгольм или Осло. Ночами в столице будет не ниже минус 2–7, а днём столбики термометров поднимутся до 0...–5.

Февраль примет эту эстафету и стартует с относительно «тёплых» позиций, — резюмировал он.

Ранее Тишковец заявил, что в феврале температура воздуха будет на три градуса выше средних значений, а в марте аномалия тепла может достигнуть и четырёх градусов. В этот период погода будет характеризоваться частыми оттепелями, осадками в смешанной фазе и гололёдом.