В Москву придёт второй этап мощнейшего за 73 года снегопада

Москву накроет вторая волна осадков. Холодный фронт пока не покинул столицу. Жителей Московского региона ожидает мокрый снег и порывистый ветер со скоростью до 15 метров в секунду, сообщил NEWS.ru ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, пик снегопада уже позади, однако плюсовая температура и осадки в смешанной фазе сохранятся.

Самый пик осадков был в шесть-семь утра, <...> это одни из сильнейших осадков для 20 ноября, <...> сформировался устойчивый снежный покров от 2 до 6 см. Количество осадков за ночь выпало 4 мм. Сегодня ещё холодный фронт будет проходить. День ещё не прошёл, — сказал Тишковец.

Накануне синоптик предупреждал об аномальном количестве осадков в виде мокрого снега и дождя — до 14–16 мм, что составляет четверть всего месячного объёма. По его словам, этот мокрый снегопад должен был стать одним из сильнейших за последние 73 года в Центральной России.

По прогнозу Гидрометцентра, в Москве 20 ноября ожидается мокрый снег с дождём, местами гололедица. Температура воздуха составит от одного до трёх градусов тепла. Завтра — от нуля до двух градусов, облачно, небольшие осадки.

Также горожан предупредили о рекордно низком давлении. Сейчас оно составляет 724 мм ртутного столба. В зоне риска при наступлении «барической пилы» могут оказаться люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, пожилые и дети. Чувствовать себя плохо в такую погоду могут люди с заболеваниями лёгких из-за повышенной влажности на улице.

Ранее Тишковец рассказал, что зима в России окажется умеренно снежной и немного мягче обычной. В некоторых регионах температура окажется существенно выше нормы.