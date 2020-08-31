Синоптик рассказал о погоде в России в сентябре

https://static.news.ru/photo/5456ddb2-eb83-11ea-9903-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура на всей территории России в сентябре 2020 года будет выше нормы.

Температура на всей территории страны ожидается выше нормы. На один, на два градуса, — отметил синоптик.

По его словам, только в юго-западной Сибири температура в сентябре будет около нормы.

Специалист добавил, что осадки в сентябре почти по всей стране выпадут в количестве, близком к норме. Однако небольшой дефицит осадков будет на юге Урала и Западной Сибири, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарём, из-за чего в 2020 году осень в России наступит в середине сентября. Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин подчеркнул, что приход нового сезона становится всё более непредсказуемым. Виной тому глобальное потепление.