Синоптик рассказал о погоде в России в сентябре

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура на всей территории России в сентябре 2020 года будет выше нормы.
Температура на всей территории страны ожидается выше нормы. На один, на два градуса, — отметил синоптик.
По его словам, только в юго-западной Сибири температура в сентябре будет около нормы.
Специалист добавил, что осадки в сентябре почти по всей стране выпадут в количестве, близком к норме. Однако небольшой дефицит осадков будет на юге Урала и Западной Сибири,
Ранее NEWS.ru сообщал, что изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарём, из-за чего в 2020 году осень в России наступит в середине сентября. Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин подчеркнул, что приход нового сезона становится всё более непредсказуемым. Виной тому глобальное потепление.
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