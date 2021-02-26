Синоптик рассказал о погоде в первый день весны

https://static.news.ru/photo/ade19ca0-78a0-11eb-8a17-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в центре европейской части России в первый день весны ожидается температура до плюс 3 градусов. По его словам, 1 марта также отметится кратковременным повышением давления.

Очень приятно, когда в первый календарный день весны, который никак нельзя ассоциировать с весной, солнечная улыбка будет обеспечена. В этот день осадков не ожидается. Температура ночью — минус 5–7, до минус 10, а днём — плюс 1–3. Но, как и в предыдущие дни, сильная гололедица, — отметил учёный в беседе с РИА Новости.

Вильфанд добавил, что тёплая погода прогнозируется днём 2, 3 и 4 марта. Температура будет примерно на пять градусов выше многолетних значений. Будет облачно с небольшими осадками.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жителей Москвы до конца февраля ожидает «мрачная и скучная» погода. Об этом заявил Роман Вильфанд. По его словам, при отсутствии солнца продолжится оттепель. Он уточнил, что последний день зимы можно назвать опасным для москвичей. Ночные температуры 28 февраля будут в диапазоне от минус 3 до минус 8 градусов.