Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

https://static.news.ru/photo/18b863d0-7840-11eb-8a07-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичи в субботу, 27 февраля, столкнутся сразу с двумя видами осадков, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В этот день в столице пойдёт дождь, а затем начнётся снегопад. Дороги города покроются льдом.

Cиноптическая ситуация обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, из-за чего ночная температура понизится до околонулевых значений, а днём столбики термометров и вовсе опустятся в слабый минус. Это значит, что дождь перейдёт в скоротечные заряды снега, а на дорогах и на тротуарах станет скользко — образуется гололедица, — пояснил синоптик в интервью РИА Новости.

В четверг, 25 февраля, в Москве после аномальных морозов началось резкое потепление. К пятнице температура поднялась до 6,4 градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что стабильно тёплой погоды в Москве и Подмосковье с наступлением марта ждать не стоит. По его словам, первый весенний месяц будет переменчивым, передавал NEWS.ru.

Эксперт добавил, что на фоне двух «мрачных» дней в конце февраля 1 марта всё-таки стоит особняком. В этот день не будет осадков, в связи с повышением давления установится облачная погода с прояснениями, что позволит москвичам получить «первый привет от весеннего солнышка».