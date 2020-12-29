Синоптик рассказал о погоде в Москве в последний день 2020 года

https://static.news.ru/photo/ba6bf474-4b33-11eb-9137-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Облачная погода и потепление ждут жителей столицы в последний день 2020 года, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, 31 декабря местами пройдёт мокрый снег со слабым дождём, а в отдельных районах Москвы возможен гололёд.

Максимальные температуры в центре ноль — плюс 2, в столичном регионе — минус 2 — плюс 3, — уточнил Леус.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление к вечеру достигнет 748 мм ртутного столба, что близко к норме.

В новогоднюю ночь, отметил синоптик, прогнозируется облачность, небольшой снег и гололедица. Столбики столичных термометров покажут от девяти до минус одного градуса, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области. Гражданам рекомендуется соблюдать осторожность из-за гололедицы. Предупреждение актуально до 05:00 2 января. Вечером 30 декабря москвичи также получили смс-рассылку от МЧС. В сообщениях содержалось предупреждение Центрального УГМС о гололедице и призыв к осторожности.