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Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что москвичей ожидает тёплая погода в первую неделю осени.

По его словам, днём температура будет подниматься до 23-25 градусов тепла, а ночью столбики термометров не опустятся ниже +10 градусов, передаёт RT .

Поскольку антициклон в европейской части страны устойчивый, то и погода, и температурный режим тоже устойчивые, — подчеркнул он.

Однако 4 и 5 сентября ожидается дождь, отметил синоптик.

Он добавил, что температура будет превышать норму на 2-4 градуса.

Погода замечательная, — подчеркнул эксперт.

Ранее News.ru писал, что в столицу России пришло «молодое» бабье лето. 29 августа температура воздуха в столице составила 20–22 градуса по Цельсию. Как заявили синоптики, «классическое» бабье лето начнётся в Москве 14 сентября.