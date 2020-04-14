Общество

Синоптик рассказал о погоде в Москве на Пасху

12:38, 14 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В день Пасхи, 19 апреля, воздух в столице прогреется до 5–10 градусов, что на 2 градуса ниже нормы.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, днём будет облачная погода с прояснениями, местами ожидаются осадки.

Температура невысокая — от 5 до 10 градусов. Такой температурный фон примерно на 2 градуса ниже нормы, — сказал он.

Вильфанд заявил, что прогноз на 19 апреля будет ежедневно уточняться. Это связано с действиями циклона, от которого сейчас зависит погода, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что эпидемия коронавируса негативно повлияла на работу метеорологов. Все метеослужбы функционируют в бесперебойном режиме, однако точность данных может серьёзно пострадать, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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