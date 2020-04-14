Синоптик рассказал о погоде в Москве на Пасху

В день Пасхи, 19 апреля, воздух в столице прогреется до 5–10 градусов, что на 2 градуса ниже нормы.
Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, днём будет облачная погода с прояснениями, местами ожидаются осадки.
Температура невысокая — от 5 до 10 градусов. Такой температурный фон примерно на 2 градуса ниже нормы, — сказал он.
Вильфанд заявил, что прогноз на 19 апреля будет ежедневно уточняться. Это связано с действиями циклона, от которого сейчас зависит погода,
Ранее NEWS.ru писал о том, что эпидемия коронавируса негативно повлияла на работу метеорологов. Все метеослужбы функционируют в бесперебойном режиме, однако точность данных может серьёзно пострадать, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен