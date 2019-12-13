https://static.news.ru/photo/f7702932-1d6f-11ea-a201-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москвичей и гостей столицы в пятницу, 13 декабря, ожидают небольшие осадки в виде мороси и снега и облачная погода. Об этом журналистам сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По словам специалиста, снег может пойти ближе к вечеру. Однако образования настоящего зимнего покрова ждать не приходится.

Мы ожидаем преимущественно облачную погоду, местами возможны небольшие осадки. Это может быть либо морось, либо ближе к вечеру снежок может покружить, но об образовании снежного покрова речь не идёт. Вечером гололедица, — передаёт слова Синенкова РИА Новости.

Ведущий сотрудник «Фобоса» подчеркнул, что температура днём в городе может подняться до +2 градусов, а по области — до +3.

Ранее NEWS.ru передавал, что характерная для ноября погода сохранится в Москве и в начале следующей недели, обещают синоптики.

16–17 декабря возможны небольшие осадки. Ночью прогнозируется минус −3 ...+2, днём −1 ...+4, сообщают в Гидрометцентре России.