Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца зимы

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что январь в Москве ожидается умеренно холодным и с морозами на Крещение, передаёт РИА Новости. Зато в феврале температура прогнозируется на три градуса теплее нормы, а в марте в отдельные дни может доходить до плюс четырёх градусов.

Январь 2022 года ожидается умеренно холодным с традиционными крещенскими морозами и небольшим профицитом осадков: среднемесячная температура воздуха не более чем на 0,5-1 градус превысит норму, а по количеству осадков возможен переизбыток, но не более чем, на 10-20% от всего месячного лимита, - рассказал Тишковец.

Высота снежного покрова превысит норму и достигнет 35-40 см.

Однако, с окончанием января, закончится и климатическая зима, рассказал Тишковец. В феврале температура воздуха будет на три градуса выше средних значений. А в марте аномалия тепла может достигнуть и четырёх градусов. В этот период погода будет характеризоваться частыми оттепелями, осадками в смешанной фазе и гололёдом.

Весна, по словам синоптика, в этом году наступит раньше обычного.

Ранее сообщалось, что с начала нового года в Москве и центре европейской части России начнётся значительное потепление, до минус одного — минус трёх градусов по Цельсию, сообщил в беседе с NEWS.RU научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При этом, по его словам, после небольшого понижения температуры вновь начнётся потепление, которое продержится до 5 января.