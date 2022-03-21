Синоптик рассказал о погоде в Москве 22 марта

Днём 22 марта в Москве воздух прогреется до +12 градусов. Осадков не ожидается. К концу дня в столице России немного понизится атмосферное давление, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Сегодня столица останется на периферии антициклона. Переменная облачность, без осадков, плюс 10-12 в Москве, плюс 8-13 в Подмосковье. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду, — сказал синоптик.
Он добавил, что атмосферное давление остаётся выше нормы, но постепенно понижается. К вечеру вторника оно составит 759 миллиметров ртутного столба.
Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в конце текущей недели в Москву придёт холодный фронт. Он принесёт с собой метель и порывистый ветер. Днём температура будет держаться около 0, а по ночам опускаться до -5 градусов. По словам синоптика, непогода может продержаться до пяти дней, а затем сменится сильным потеплением.