Синоптик рассказал о погоде в Москве 22 марта

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Facebook и Instagram (обе платформы признаны экстремистскими и запрещены в РФ) будут исключены из реестра социальных сетей в России. Компания Meta (признана экстремистской, деятельность в РФ запрещена) будет исключена из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в Интернете, сообщает ТАСС.

Роскомнадзор исключит организацию из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети Интернет на территории Российской Федерации, а Instagram и Facebook из реестра социальных сетей, — говорится в ответе ведомства на...