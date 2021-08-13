Синоптик рассказал о погоде в выходные в Подмосковье

В предстоящие выходные в Подмосковье ожидается комфортная погода без дождей. Об этом «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Погода в выходные выдастся на загляденье. В субботу в Подмосковье будет до 24 градусов тепла, в воскресенье не менее 26 градусов тепла и без дождей, — сообщил синоптик.

В ближайшую неделю погода будет максимально благоприятной, без дождей и достаточно солнечной. Возможно, в понедельник и четверг пройдут кратковременные дожди, но не более. На протяжении всей недели температура воздуха прогреется от 21 до 26 градусов днём, что выше нормы по климату, отметил эксперт.

Ранее стало известно, что за последние 30 лет климат как в Москве, так и по всей России изменился. Климатические характеристики, которыми пользуются сейчас метеорологи, устарели, и их необходимо обновить. Если по старым нормам в августе средняя температура составляла +16,4 градуса и было 10 дождливых дней, то по новым — в среднем температура поднялась до +17,6 градуса, а количество дней с осадками выросло до 15.