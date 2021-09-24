Синоптик рассказал о небольшом потеплении в Москве в выходные
Ярослав Бодряшкин
Ярослав Бодряшкин
16:50, 24 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В предстоящие выходные в Москве и Подмосковье ожидается небольшое потепление. При этом в воскресенье погоду испортит циклон, который принесёт дожди и ветер. Об этом «Радио 1» рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
В выходные температура воздуха в дневные часы будет немножко повышаться. Вот сегодня мы ждём, что в Москве максимальная температура будет 12-13 градусов. Практически такая же температура, может быть, на градус выше, будет в субботу. Ночи будут довольно тёплыми, — отметила метеоролог.
По её словам, в субботу воздух в Москве и Подмосковье прогреется до 9 градусов. При этом во второй половине дня местами возможны осадки, а уже к ночи на столичный регион обрушится дождь. Воскресенье окажется под влиянием сильного северо-западного ветра и дождей, заключила Позднякова.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что классическое бабье лето в Москве уже не наступит. При этом температура воздуха в столице составит максимум до 14 градусов.