Синоптик рассказал о небольшом потеплении в Москве в выходные

В предстоящие выходные в Москве и Подмосковье ожидается небольшое потепление. При этом в воскресенье погоду испортит циклон, который принесёт дожди и ветер. Об этом «Радио 1» рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

В выходные температура воздуха в дневные часы будет немножко повышаться. Вот сегодня мы ждём, что в Москве максимальная температура будет 12-13 градусов. Практически такая же температура, может быть, на градус выше, будет в субботу. Ночи будут довольно тёплыми, — отметила метеоролог.

По её словам, в субботу воздух в Москве и Подмосковье прогреется до 9 градусов. При этом во второй половине дня местами возможны осадки, а уже к ночи на столичный регион обрушится дождь. Воскресенье окажется под влиянием сильного северо-западного ветра и дождей, заключила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что классическое бабье лето в Москве уже не наступит. При этом температура воздуха в столице составит максимум до 14 градусов.