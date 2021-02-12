Синоптик рассказал о наступлении «пушкинской» зимы

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин оценил борьбу с коронавирусом на западе и в РФ. Он считает, что мобилизация системы здравоохранения и промышленности позволила России бороться с коронавирусом намного эффективнее, чем в США и в Европе.

Путин считает, что на Западе вначале не думали, что Россия что-то может сделать с распространением болезни. Исходили из того, что мы никчёмные и звать нас никак, и мы ничего не...