Синоптик рассказал о наступлении «пушкинской» зимы

https://static.news.ru/photo/cb08e346-6e6a-11eb-af5f-96000091f725_660.jpgФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что со следующей недели, с 15 февраля, Москву ожидает чудная зима, описанная Пушкиным. Поэт восхитился временем года в стихотворении «Зимнее утро».
Погода в столице, по словам Вильфанда, будет «замечательной и морозной».
Умeстным будeт вспомнить Пушкина: «Вечoр, ты пoмнишь, вьюгa злилась, на мутнoм нeбе мгла нoсилась. А нынче... пoгляди в oкно: пoд гoлубыми нeбесами великoлепными кoврами, блeстя на сoлнце, снeг лeжит». Вот так будет в понедельник, — романтично представил прогноз погоды глава метеорологической службы в беседе с ТАСС.
Солнечную погоду в столице с 15 февраля обеспечит гребень высокого атмосферного давления. Особых осадков на этот период не прогнозируется.
Ранее NEWS.ru сообщал, что обильные снегопады прекратятся в Москве к вечеру 13 февраля 2021 года, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, максимальная высота снежного покрова в столице за всю историю наблюдений, начиная с 1879 года, составила 60 см. Он отметил, что такие рекорды представляют опасность.
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