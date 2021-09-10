Синоптик рассказал о холодной неделе для жителей Центральной России

Из-за переустройства атмосферных фронтов в центральной части России со вторника установится холодная погода. На место тёплой погоды придёт холодный воздух с севера, что приведёт к серьёзному похолоданию. Об этом телеканалу телеканалу «360» рассказал синоптик Александр Шувалов.

Дневные температуры понизятся до 12 градусов тепла, а в лучшем случае до 13 градусов. В первые дни, во вторник и среду, всё это будет сопровождаться порывистым и неприятным ветром, — отметил эксперт.

По словам синоптика, дожди ожидаются лишь только в случае прохождения фронта, но не позднее первой половины дня вторника, 14 сентября. Большая же часть недели пройдёт без осадков, с переменной облачностью и редкими появлениями солнца.

Небольшое похолодание почувствуют жители чернозёмных областей, где дневная температура ожидается в районе 15–17 градусов тепла. А вот в Краснодарском крае, Крыму и на Ставрополье осенняя погода ощущаться не будет, так как дневные температуры всё ещё летние, в районе 25–27 градусов тепла, резюмировал Шувалов.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что понедельник, 13 сентября, станет последним тёплым днём в Центральной России. Потом наступит резкое похолодание и придёт настоящая осень.