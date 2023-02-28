Синоптик рассказал москвичам, когда ждать настоящей весны Синоптик Шувалов сообщил, что весна в Москву придет в 20-х числах марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Настоящая весна придет в Москву через месяц — в 20-х числах марта, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, тогда температура уверенно установится на 5-6 градусах тепла.

Не календарная, а самая что ни на есть настоящая весна придет в столицу в 20-х числах марта. Именно тогда установится температурная норма в 5 - 6 градусов тепла. А также в Москву придет солнечное, голубое и ясное небо, — заявил Шувалов.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в свою очередь заявил, что весна в Центральной России в 2023 году наступит в привычные сроки. Речь идет о начале апреля, пояснил он. По его словам, ожидать типичную для весны погоду стоит только в конце первой декады апреля. Март может запомниться волнами холода и снежными зарядами, предупредил он.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что метеoрологическая весна начнется в Москве на один-два дня раньше срока, то есть, примерно 18–19 марта. Однако это не означает, что ровно в этот дeнь пропадет снег и зазеленеет трава. Эксперт подчеркнул, что даже с учетом изменений климата март остается зимним месяцем.