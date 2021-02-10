Синоптик рассказал, когда закончатся морозы на Урале и в Сибири

https://static.news.ru/photo/7626d006-6c10-11eb-b83a-96000091f725_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Морозы до минус 35 градусов на Урале и в Сибири продлятся до конца недели. Похолодание уже пришло на Урал.

В Ямало-Ненецком автономном округе будет до минус 35 градусов мороза, в ХМАО, Абакане, Красноярском крае похолодает до минус 25, рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

На севере Красноярского края — до минус 35. Хотя совсем недавно там было минус 5, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Метеоролог добавил, что всю уходящую зиму в России наблюдались сильные «температурные качели». Для Урала и Сибири нормой считается температура от минус 20 до минус 25 градусов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что холодный март ожидается в европейской части России и на Северном Кавказе. На Урале температура воздуха будет в пределах нормы.