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Синоптик рассказал, когда закончатся морозы на Урале и в Сибири

05:26, 11 февраля 2021 13
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Морозы до минус 35 градусов на Урале и в Сибири продлятся до конца недели. Похолодание уже пришло на Урал.

В Ямало-Ненецком автономном округе будет до минус 35 градусов мороза, в ХМАО, Абакане, Красноярском крае похолодает до минус 25, рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

На севере Красноярского края — до минус 35. Хотя совсем недавно там было минус 5, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Метеоролог добавил, что всю уходящую зиму в России наблюдались сильные «температурные качели». Для Урала и Сибири нормой считается температура от минус 20 до минус 25 градусов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что холодный март ожидается в европейской части России и на Северном Кавказе. На Урале температура воздуха будет в пределах нормы.

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