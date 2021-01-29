Синоптик рассказал, когда в России наступит весна

https://static.news.ru/photo/3417be88-635e-11eb-a036-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в 2021 году в центральной части России весна может установиться уже в конце марта.

Весна — в понимании метеорологов, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений — приходится на 28 марта, — отметил синоптик в эфире радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что в настоящее время на европейской части страны преобладает активный южный циклон. И хотя местами температура достигает трёх градусов тепла, зима вернётся вместе с приходом февраля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тепло пришло в европейскую часть России на два месяца раньше срока. Так научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отреагировал на погоду, установившуюся в регионе в двадцатых числа января. Он назвал её аномальной и более характерной для конца марта — начала апреля.