Синоптик рассказал, когда в Москву придет зимняя погода Синоптик Шувалов: 15 и 16 ноября в Москве ожидается снег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в среду и четверг, 15 и 16 ноября, выпадет небольшое количество снега, рассказал NEWS.ru руководитель Прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Однако его количество будет небольшим, максимум один — три сантиметра, пояснил метеоролог. Температура воздуха ночью и днем составит один — четыре градуса тепла.

Зима приходит в Москву. В среду и четверг, 15-16 ноября, стоит ожидать небольшое количество снега. Однако выпадет его немного, максимум один — три сантиметра. При этом к концу недели в столице установится ясная погода, поэтому снег просто испарится. Температура воздуха ночью и днем в среду составит один — четыре градуса тепла. Ветер будет слабый, — рассказал Шувалов.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что, согласно старым нормам, посчитанным за период 1961–1990 годов, 10 ноября в Москве должна была начаться климатическая зима. Именно с этого дня среднесуточная температура воздуха в городе становилась устойчиво ниже нулевой отметки. Однако климат меняется и на сегодняшнем этапе движется в сторону постепенного повышения температуры, отметил специалист.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что около 90% территории России уже покрыто снегом. По его словам, исключение составляет южная половина европейской части страны, а вот азиатская покрыта снегом почти целиком. Также он предупреждал, что циклон из Китая принесет непогоду в Приморский край, где синоптики ожидали снег, дожди и сильные ветра до 32 метров в секунду.